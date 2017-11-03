Израиль отравил газом лезших из-под земли палестинцев

Израильские военные взорвали подземный тоннель, который копали члены группировки «Исламский джихад» с территории сектора Газа. В результате погибли семь боевиков. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Представитель группировки Давуд Шихаб объяснил, что «мученики» были убиты в процессе строительства «оборонительной системы, которую палестинское сопротивление готовит к борьбе против любого нападения Израиля».

Материалы по теме Черные копатели Палестинцы вырыли под Газой подземный город

В свою очередь Камаль Хатаб — главный врач больницы, в которую поступили погибшие — заявил, что их смерть наступила в результате вдыхания отравляющего вещества (ОВ). «Во всех случаях у трупов наблюдалось посинение, что является уникальной реакцией на ядовитый газ», — заявил он.

В то же время врачи не смогли определить тип примененного ОВ.

«Исламский джихад» — одна из наиболее загадочных палестинских военизированных группировок. В своей деятельности ее члены придерживаются принципов строгой конспирации, поэтому объем информации о ней ограничен. Ставит своей целью создание независимого Палестинского исламского государства и уничтожение Израиля. Была основана в конце 1970-x годов палестинцами из суннитского движения «Братья-мусульмане». Признана террористической организацией в США, ЕС, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле.



