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Израиль принялся вновь бомбить сектор Газа

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Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля сейчас действует в секторе Газа», — говорится в сообщении израильской стороны.

Отмечается, что это вторая за день серия ударов со стороны Израиля. В ходе первой были атакованы 35 объектов движений ХАМАС и «Исламский джихад» — ранее они взяли на себя ответственность за обстрел Израиля.

По предварительным подсчетам, из сектора газа выпустили около 70 ракет и мин. Часть из них перехватили израильские установки ПРО.

Ранее, 29 мая, Израиль заявил о самом массированном ракетном ударе из сектора Газа.

Напряжение на границе сектора Газа сохраняется с марта 2018 года, когда мирный протест на границе сектора Газа, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре прошлого года.

Всего с начала протестов погибли 79 палестинцев, ранения получили более 2,2 тысячи человек. В гибели мирных жителей США также обвинили движение ХАМАС.

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