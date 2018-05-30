Израиль и сектор Газа перестанут бомбить друг друга

Израиль и сектор Газа договорились прекратить обстреливать друг друга после самого массированного удара по еврейскому государству со стороны Газы с 2014 года. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В заявлении ХАМАС говорится, что боевики движения при помощи посредников договорились с израильскими военными о перемирии ночью в среду, 30 мая. Они готовы соблюдать условия соглашения «до тех пор, пока это делает Израиль».

29 мая в своем Twitter движение уже сообщало о договоренности взаимно прекратить огонь.

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Как передавал корреспондент телеканала, помощь в переговорах сторонам оказали сотрудники египетской разведки. Содействие началось после того, как израильская сторона предупредила Каир, что в случае, если перемирие не будет достигнуто, Израиль предпримет «жесткие ответные меры» в отношении движения.

Ранее 30 мая сообщалось, что еврейское государство возобновило бомбардировки сектора Газа в ответ на обстрелы со стороны боевиков. Отмечалось, что это была вторая за день серия ударов со стороны Израиля. В ходе первой оказались атакованы 35 объектов движений ХАМАС и «Исламский джихад», которые взяли на себя ответственность за обстрел Израиля. По предварительным подсчетам, из сектора Газа выпустили около 70 ракет и мин. Часть из них перехватили израильские установки ПРО.

Напряжение на границе сектора Газа сохраняется с марта 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре прошлого года.

Всего с начала протестов погибли 79 палестинцев, ранения получили более 2,2 тысячи человек. В гибели мирных жителей США также обвинили движение ХАМАС.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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