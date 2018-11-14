Министр обороны Израиля отказался сдаваться и ушел в отставку

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своем уходе в отставку. Об этом он сообщил в среду, 14 ноября, после заседания фракции партии «Наш дом Израиль», передает Reuters.

По его словам, решение — это протест против прекращения боевых действий в отношении палестинских боевиков в секторе Газа. Либерман назвал соглашение с движением ХАМАС «капитуляцией перед лицом терроризма».

Он также призвал как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы. Либерман сообщил, что с его уходом с поста министра обороны партия «Наш дом Израиль» прекращает поддерживать правящую коалицию. Таким образом у той остается минимальное число мандатов в парламенте — 61 из 120.

Во вторник Либерман отказался поддержать решение коллег по правительству о прекращении боевых действий в секторе Газа, передает РИА Новости. Палестинцы, со своей стороны, также согласились на перемирие и соблюдают его с вечера 13 ноября.

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Израильские ВВС 12 ноября начали удары по сектору Газа в ответ на ракетные удары. Сообщалось, что погиб по меньшей мере один человек.

Конфликт на границе сектора Газа обострился в марте 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре 2017 года.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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