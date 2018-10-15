Ортодоксальные евреи отказались разваливать Израиль

Ортодоксальные евреи, входящие в правящую в Израиле коалицию, согласились на обсуждение законопроекта о массовом призыве в армию, в том числе ультрарелигиозной молодежи. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным источника издания в партии «Агудат Исраэль» (входит в ортодоксальный блок «Яхадут ха-Тора»), ее высший орган Совет знатоков Торы готов поддержать новый закон в случае, если в него «будут внесены несколько изменений». В противном случае ортодоксы выступят против, однако выходить из правящей коалиции и разваливать правительство они не намерены. Что именно предлагается исправить, не уточняется.

В то же время министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что никакие изменения в закон вноситься не будут. По его словам, документ отражает интересы армии и всего общества, передает РИА Новости. «Мы подошли по-государственному к вопросу, который давно раздирает наше общество, — о всеобщем призыве в армию. Много было спекуляций на этой теме. Но призыв ортодоксальной молодежи на службу — не чья-то прихоть», — указал он.

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Документ устанавливает минимальное число ортодоксов, которых необходимо призвать на службу за год. В текущей версии целью 2018 года значится менее 4 тысяч представителей ультрарелигиозной молодежи. В течение первых трех лет этот показатель будет увеличиваться на 8 процентов в год, затем на 6,5 процента, еще позже — на пять процентов.

В случае, если набор составит менее 95 процентов от запланированного, то учебные заведения ортодоксов — иешивы или семинарии — будут штрафовать: им сократят государственные пособия, причем с каждым годом урезать их начнут сильнее. В то же время в законе прописано множество исключений, отмечает The Times of Israel.

Проект прошел первое чтение в Кнессете в начале июля. Согласно постановлению Верховного суда, он должен быть утвержден до 2 декабря. Если это не произойдет, то прекратят действовать нынешние правила по отсрочке от армии для ультраортодоксальных евреев, их можно будет массово призывать на службу.

Газета отмечает, что даже если «Яхадут ха-Тора» выступит против, документ, вероятнее всего, будет принят при поддержке оппозиции. При этом, если блок откажется от своих намерений и выйдет из правящей коалиции, премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху придется либо договариваться о сотрудничестве с оппозицией, либо объявлять досрочные выборы. Сам же глава правительства считает закон «хорошим и сбалансированным» в нынешнем виде.

В Израиле служба в армии обязательна для всех граждан призывного возраста, отказаться от нее можно было по религиозным мотивам. Традиционно ультраортодоксы, посвящающие все свое время изучению Торы, не служат в армии и получают от государства пособия.

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