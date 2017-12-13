Израиль задействовал «псевдоарабов» для подавления палестинского бунта

Израильские спецслужбы задействовали «мистааравим» (псевдоарабов или оборотней) — бойцов, маскирующихся под арабов, —

для подавления выступлений палестинцев, недовольных признанием США Иерусалима столицей еврейского государства. Видео, предоставленное пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), было опубликовано в YouTube.

Отмечается, что «псевдоарабы» принимают непосредственное участие в обнаружении и задержании наиболее активных участников беспорядков.

Съемка была проведена 13 декабря 2017 года около Рамаллы при разгоне очередной акции протеста, сообщает Newsru.co.il. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в беспорядках участвовали около 400 арабов. Трое зачинщиков были задержаны, в том числе один из тех, кто бросал бутылки с зажигательной смесью. Один из нападавших был ранен в ногу.

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