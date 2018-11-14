Израиль потренировался на С-300 в Греции

ВВС Израиля на учениях в Греции могли отрабатывать действия совместно с ЗРК С-300ПМУ, отмечает в Twitter пользователь rambo54.

Об этом он написал, комментируя новости ВВС, где сообщается о возвращении с авиабазы Лариса (Греция) израильских истребителей четвертого поколения F-16I Sufa, которые в течение нескольких недель принимали участие в интенсивной тренировке совместно с ВВС Греции.

Материалы по теме Ядерный привет Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия

В октябре стало известно, что поставленные в Сирию российские С-300ПМ переоборудуют в модификации С-300ПМУ-2 «Фаворит». Такие же имеются в распоряжении Ирана. Ранее в том же месяце израильский ресурс DEBKAfile сообщил, что российская сторона, изначально планируя доверить иранским специалистам управление сирийскими ПВО, поставила Сирии комплексы той же модификации С-300ПМУ-2, которой располагает Иран, а израильские летчики принимали на Украине участие в учениях с С-300.

Греция получила права на систему С-300ПМУ-1 от Республики Кипр в 2006-2007 годах. Впоследствии с ЗРК российского производства проводились военные маневры, в которых принимали участие, в частности, США, Великобритания и Израиль (в Греции отказываются от участия в учениях с С-300 третьих сторон). В свою очередь Республика Кипр приобрела С-300 у России в 1999 году, рассчитывая таким образом защитить себя от Турции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!