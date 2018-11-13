Подсчитаны первые жертвы ракетных обстрелов Израиля и сектора Газа

При обстрелах Израиля с территории сектора Газа погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в пострадавшем от обстрела здании в Ашкелоне был найден мужчина 40 лет. Состояние двух женщин, находившихся в том же здании во время ракетной атаки, оценивается как критическое. Израильские медики также рассказали о 53 пострадавших в результате обстрелов на территории Израиля.

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По информации Минздрава в Газе, погибли трое палестинцев, около 15 получили ранения.

Ранее 12 ноября Израильские ВВС начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетные удары.

По данным израильской армии, были поражены больше 70 объектов движений ХАМАС и «Исламского джихада». Также сообщалось, что радикалы выпустили из анклава не менее 300 ракет и снарядов.

Конфликт на границе сектора Газа обострился в марте 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре 2017 года.

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