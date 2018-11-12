Израиль показал на видео удар по сектору Газа

Израильская армия поразила больше 70 военных целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны боевиков. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Отмечается, что были атакованы объекты исламистского движения ХАМАС, Организации освобождения Палестины и «Палестинского исламского джихада». Удар по боевиками в секторе Газа продолжается.

По словам представителя израильских военных Джонатана Конрикуса, радикалы из сектора Газа выстрелили противотанковой ракетой по рейсовому гражданскому автобусу в граничащем с анклавом районе. В результате тяжелые ранения получил израильский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что радикалы с территории сектора Газа запустили по израильским городам 200 ракет. В ответ ВВС Израиля начали наносить удары по боевикам.

Конфликт на границе сектора Газа обострился в марте 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре 2017 года.

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