Леонтьев застраховал свой особняк в США на десятки миллионов рублей

Валерий Леонтьев застраховал свой дом в США от наводнений на более чем 30 миллионов рублей

Валерий Леонтьев потратил десятки миллионов рублей на страховку своего американского особняка от наводнений. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дом звезды находится в зоне риска подтоплений, и в ближайшие 15 лет страхи могут оправдаться. Артист оформил сразу несколько страховых полисов, за которые ему ежегодно приходится выкладывать почти 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей), из которых 40 тысяч уходит на общее страхование дома, 21 тысяча — страховку от последствий ураганов, 35 тысяч — страховку от наводнений и 4 тысячи — полис гражданской ответственности.

Суммарно на страховку своего роскошного особняка площадью 600 квадратных метров в Майами Леонтьев израсходовал более чем 30 миллионов рублей. Выплаты продлятся до 2030 года. Вместе с тем даже федеральная программа страхования от наводнений покрывает ущерб не больше 250 тысяч долларов на сам дом и 100 тысяч долларов на имущество — остальное хозяину недвижимости необходимо страховать отдельно.

Ранее стало известно, сколько Леонтьев выплачивает налоговой за свой дом в Майами. За последние десять лет налог на недвижимость артиста вырос на 50 процентов. В 2025 году размер ежегодного налога за недвижимость российской звезды вырос до 62,5 тысячи долларов (4,9 миллиона рублей).