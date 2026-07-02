Налоги Леонтьева за дом в Майами подсчитали

Налог Валерия Леонтьева за дом в Майами подскочил на 50 % за последние десять лет

Расходы певца Валерия Леонтьева на особняк в Майами выросли. Сколько эстрадной звезде приходится платить за американскую недвижимость, выяснил Telegram-канал Shot.

По сведениям канала, ежегодный налог Леонтьева за поместье площадью 600 квадратных метров подскочил на 2,5 тысячи долларов (195,6 тысячи рублей) за последние три года: если в 2023 году размер налога составлял 59,9 тысячи долларов, то в 2025-м он вырос до 62,5 тысячи (4,9 миллиона рублей). В итоге за последние десять лет налог на дом увеличился примерно на 50 процентов.

Прибавил в стоимости и сам особняк. Его певец приобрел в 2014 году за 4 миллиона долларов. С тех пор поместье подорожало втрое и оценивается в 12,2 миллиона долларов (954,9 миллиона рублей). Участок занимает около 1,6 тысячи квадратных метров, в самом особняке разместились шесть спален и семь ванных комнат, спа-зона и сауна. Также в распоряжении Леонтьева есть тренажерный зал, бассейн и собственный причал.

Выросли расходы на дом и у Филиппа Киркорова. За свое поместье с семью спальнями, восемью ванными, бассейном и полем для гольфа в Майами-Бич поп-король платит 77 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей), тогда как в 2024 году он отдавал налоговой 74,5 тысячи долларов (5,7 миллиона рублей).