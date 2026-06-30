Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:31, 30 июня 2026Экономика

Минфин США уменьшил особняк Филиппа Киркорова

Минфин США сократил площадь особняка Филиппа Киркорова после переоценки
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Площадь особняка народного артиста России Филиппа Киркорова в Майами уменьшилась после проверки Минфина США. Об этом пишет Baza в Telegram.

Поместье с семью спальнями, восьмью ванными, бассейном и полем для гольфа в элитном загородном клубе La Gorce в Майами-Бич Киркоров приобрел в 2011 году.

Дом располагается на участке площадью 1,38 тысячи квадратных метров. Метраж дома, по результатам последней проверки американского Минфина, изменился: согласно кадастровым значениям, площадь первого этажа сократилась на 12 квадратных метров, а спа-зона уменьшилась с 7,5 квадрата до 2,8. После новых обмеров стоимость дома снизилась с 6,4 миллиона долларов (496 миллионов рублей) до 6,07 миллиона долларов (468 миллионов рублей). Урезание площади, однако, не позволило снизить налоговую нагрузку. Если в 2024 году Киркоров выплатил налоговой 74,5 тысячи долларов (5,7 миллиона рублей), то сейчас в американский бюджет он платит 77 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей).

Ранее эстрадный певец планировал продать свой американский особняк. На продажу усадьбу Киркоров выставил в феврале 2024 года, тогда он ожидал получить за дом 8 миллионов долларов, изначально купив его за 4,75 миллиона. Но вскоре артист передумал и отказался от продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе заявили о масштабном последствии после уничтожения дронов ВСУ

    В Кремле рассказали о распределении топлива в ручном режиме

    Бывший зампрокурора российского города попался на взятке в миллион рублей

    Инцидент с пассажирским самолетом в аэропорту России назвали серьезным

    Бывший ведущий культового российского шоу раскрыл «стыренный» со съемок предмет

    Германия и Нидерланды открыли военный командный центр в Прибалтике

    Россиянам посоветовали быть аккуратнее с выбросом коробок

    Рютте восхитился чувством юмора «папочки» Трампа

    Россиянка удушила новорожденного внука и выбросила в подвал

    Еще один туристический регион ввел ограничения на продажу бензина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok