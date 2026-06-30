Минфин США уменьшил особняк Филиппа Киркорова

Минфин США сократил площадь особняка Филиппа Киркорова после переоценки

Площадь особняка народного артиста России Филиппа Киркорова в Майами уменьшилась после проверки Минфина США. Об этом пишет Baza в Telegram.

Поместье с семью спальнями, восьмью ванными, бассейном и полем для гольфа в элитном загородном клубе La Gorce в Майами-Бич Киркоров приобрел в 2011 году.

Дом располагается на участке площадью 1,38 тысячи квадратных метров. Метраж дома, по результатам последней проверки американского Минфина, изменился: согласно кадастровым значениям, площадь первого этажа сократилась на 12 квадратных метров, а спа-зона уменьшилась с 7,5 квадрата до 2,8. После новых обмеров стоимость дома снизилась с 6,4 миллиона долларов (496 миллионов рублей) до 6,07 миллиона долларов (468 миллионов рублей). Урезание площади, однако, не позволило снизить налоговую нагрузку. Если в 2024 году Киркоров выплатил налоговой 74,5 тысячи долларов (5,7 миллиона рублей), то сейчас в американский бюджет он платит 77 тысяч долларов (5,9 миллиона рублей).

Ранее эстрадный певец планировал продать свой американский особняк. На продажу усадьбу Киркоров выставил в феврале 2024 года, тогда он ожидал получить за дом 8 миллионов долларов, изначально купив его за 4,75 миллиона. Но вскоре артист передумал и отказался от продажи.