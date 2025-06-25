Киркоров передумал продавать подорожавший дом в Майами

«КП»: Киркоров передумал продавать дом в Майами за $8,5 млн

Певец Филипп Киркоров передумал продавать свой особняк в Майами. За последние несколько лет объект значительно вырос в цене, об этом пишет «Комсомольская правда».

Киркоров приобрел особняк с семью спальнями, восьмью ванными, бассейном и полем для гольфа в элитном загородном клубе La Gorce около 13 лет назад. Он заплатил за него 4,75 миллиона долларов, однако с тех пор стоимость объекта увеличилась на 3,9 миллиона долларов. Так, сейчас рыночная стоимость дома составляет 8,59 миллиона долларов (около 306 миллионов рублей).

По данным издания, в феврале 2024 года Киркоров выставил особняк на продажу за восемь миллионов долларов. Однако в июле объект был снят с продажи.

Ранее российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, объяснил, почему у него нет собственного жилья. По словам артиста, он считает своим домом всю Россию.