SHAMAN объяснил отсутствие собственного жилья

SHAMAN заявил, что постоянно не живет в Москве и поэтому не покупает там дом

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, объяснил, почему у него нет собственного жилья, в разговоре с журналистом «Пятого канала» на «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

Певец отметил, что не привык привязываться к определенному месту на карте и считает своим домом всю Россию. Он также уточнил, что не торопится обзавестись недвижимостью в Москве, так как не живет в столице постоянно и проводит много времени на гастролях. «Понимаете в чем дело — во-первых, квартиры у меня нет. И я, честно говоря, пока не считаю нужным задумываться о ее приобретении, потому что я в любом случае в Москве считаные дни месяца», — рассказал SHAMAN.

По словам Дронова, свобода для него важнее места, куда можно вернуться. «Знаете, такая есть фраза о том, что художник должен быть голодным, свободным. Здесь в этом тоже есть определенная романтика, на мой взгляд», — добавил он. В заключение артист подчеркнул, что дом для него — это прежде всего люди, создающие в нем уютную атмосферу.

Ранее актриса Анна Хилькевич сообщила, что их семья собирается продать недавно построенный дом, поскольку он слишком тесный для них.