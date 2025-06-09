Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:03, 9 июня 2025Экономика

SHAMAN объяснил отсутствие собственного жилья

SHAMAN заявил, что постоянно не живет в Москве и поэтому не покупает там дом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, объяснил, почему у него нет собственного жилья, в разговоре с журналистом «Пятого канала» на «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

Певец отметил, что не привык привязываться к определенному месту на карте и считает своим домом всю Россию. Он также уточнил, что не торопится обзавестись недвижимостью в Москве, так как не живет в столице постоянно и проводит много времени на гастролях. «Понимаете в чем дело — во-первых, квартиры у меня нет. И я, честно говоря, пока не считаю нужным задумываться о ее приобретении, потому что я в любом случае в Москве считаные дни месяца», — рассказал SHAMAN.

По словам Дронова, свобода для него важнее места, куда можно вернуться. «Знаете, такая есть фраза о том, что художник должен быть голодным, свободным. Здесь в этом тоже есть определенная романтика, на мой взгляд», — добавил он. В заключение артист подчеркнул, что дом для него — это прежде всего люди, создающие в нем уютную атмосферу.

Ранее актриса Анна Хилькевич сообщила, что их семья собирается продать недавно построенный дом, поскольку он слишком тесный для них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    Назван простой способ почистить зубы без зубной щетки и пасты

    Российский губернатор сообщил об ударах беспилотников ВСУ

    В России призвали превзойти иностранные корабли

    ЦСКА объявил об уходе главного тренера

    Британские истребители сопроводили два самолета России

    Москвичей предупредили о последнем дне жары

    Названы последствия для Украины от ударов возмездия России

    Страховать автомобили в России стало дешевле

    Популярный российский блогер Литвин назвал цену предстоящей роскошной свадьбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости