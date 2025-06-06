Звезда «Универа» пожаловалась на слишком тесный дом

Актриса Хилькевич сообщила, что их дом слишком тесный и его придется продать

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», пожаловалась на то, что их дом слишком тесный для их семьи и что они с мужем решили его продать. Об этом она сообщила в разговоре с журналистами на Национальной премии интернет-контента, ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артистка отметила, что стройка их дома закончилась, однако переезд пришлось отложить, поскольку они с супругом захотели избавиться от особняка и купить более просторный, ведь в этом им не хватает места. «Сейчас находимся на той стадии, когда мы ищем новое жилье семьей. Мы снова ворвемся в стадию ремонта. Очень жалко сил мужа, вложений и так далее, но… В идеале для меня 100 квадратов и на самом деле соток 30 мне было бы достаточно. Сейчас мы продадим свой, мы не настолько богатые, чтобы два особняка держать», — рассказала звезда, уточнив, что они уже выставили дом на продажу, однако цену называть не стала. Хилькевич добавила, что они собираются приобрести наполовину готовую «коробку» и обставить по своему вкусу.

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