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19:30, 4 июня 2025Экономика

Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат ради давней мечты

Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат, чтобы построить ферму
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Предприниматель и блогер, жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова приобрела заброшенный пансионат 1980-х годов, чтобы исполнить свою большую давнюю мечту. О покупке она сообщила подписчикам в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Объект, по словам Оксаны, расположен в экологически чистом районе недалеко от Москвы. На момент покупки, продолжила блогер, на территории отсутствовали вода, свет и канализация.

Звезда призналась, что хочет построить на территории бывшего пансионата «ферму приключений». Она уточнила, что там будет много развлечений для детей, включая жизнь в сафари-тентах, времяпрепровождение с оленями, альпаками, курами, коровами, кроликами и енотами на свободном выгуле, а также самостоятельное выращивание экологически чистых продуктов.

Самойлова также отметила, что над проектом, которому она сейчас посвящает все свободное время, не будут трудиться дизайнеры. «Двигаться собираюсь чисто на вдохновении и своем видении, как подсказывает сердце», — рассказала блогер.

Ранее актриса Карина Александрова поделилась воспоминанием о том, как проводила ремонт в съемной квартире за свой счет.

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