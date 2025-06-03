Известная актриса рассказала о ремонте в съемной квартире

Актриса Карина Александрова рассказала, что проводила ремонт в съемной квартире

Актриса Карина Александрова сообщила, что проводила ремонт в квартире, которую снимала, за свой счет. Об этом она рассказала в интервью журналу WomanHit.

По словам артистки, снявшейся в сериалах «Аутсорс» и «Контакт», она с момента поступления в театральный вуз живет отдельно от родителей. Александрова отметила, что в тот момент ей пришлось заниматься непривычными бытовыми делами. «Оказывается, запасы стирального порошка и жидкости для мытья посуды надо пополнять», — со смехом продолжила она. При этом актриса отметила, что она «не бытовой инвалид» и с детства умеет готовить, убираться и стирать. «Это очень здорово, я благодарна родителям. По дому я все могу сделать, кроме, как шить. Слава богу, есть ателье. Но когда я училась, мне было сложновато заниматься всем этим, потому что я сильно уставала физически. А сейчас у меня налажен быт. Я очень люблю свой дом, там всегда чисто и вкусно пахнет. Это мое убежище и место силы», — рассказала Александрова.

Актриса добавила, что, поскольку ей важно пространство, в котором она живет, и его энергетика, она сделала ремонт в арендованной квартире, чтобы обустроить ее под себя. «Хозяин благодарил, но поднял квартплату уже следующим жильцам. Я им даже оставила краски — может, еще что-то доделать захотят», — продолжила она.

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