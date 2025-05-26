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13:14, 26 мая 2025Экономика

Родители известной телеведущей подарили внучке элитную квартиру

Родители Аллы Довлатовой подарили внучке элитную квартиру
Александра Качан (Редактор)
Алла Довлатова

Алла Довлатова. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Родители актрисы и телерадиоведущей Аллы Довлатовой подарили ее дочери квартиру в элитном жилом комплексе. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Звезды сошлись».

Речь идет о двухкомнатной квартире в новостройке площадью 60 квадратных метров. Сейчас стоимость похожих объектов составляет около 56 миллионов рублей. Довлатова отметила, что ее семье повезло приобрести квартиру на стадии застройки вдвое дешевле.

«Родители продали дом в Петербурге и купили квартиру внучке. Дочь моя вышла замуж, родила ребенка. Свою старую квартиру, которую я много лет сдавала, я отремонтировала, и теперь они живут там, рядом со мной. А это квартира для средней дочери — Саши, пенсионеры решили сделать ей подарок», — рассказала телеведущая.

Перед заселением в жилье необходимо провести ремонт. По словам Довлатовой, ей не впервые приходится заниматься обустройством интерьера. В прошлом артистка самостоятельно отремонтировала три квартиры и построила дом.

Ранее народный артист Российской Федерации Александр Панкратов-Черный рассказал, что лишился крыши из-за украинских строителей. Бригада украла металлочерепицу, пока артист был в отъезда из-за съемок.

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