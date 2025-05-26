Украинские строители украли крышу у народного артиста РФ

Украинские строители украли крышу на даче у Александра Панкратова-Черного

Народный артист Российской Федерации Александр Панкратов-Черный лишился крыши на даче из-за украинских строителей. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись».

Артист отметил, что инцидент произошел до начала специальной военной операции (СВО). Он доверил работы украинской бригаде, которую ему рекомендовали знакомые. Во время ремонта в загородном доме не было никого из семьи Панкратова-Черного — актер вместе с женой находился в Таиланде, а их сын был занят учебой.

После окончания работ артист осмотрел новую крышу и остался доволен. Он расплатился с бригадой и вновь уехал на съемки. Вернувшись на дачу через год, Панкратов-Черный обнаружил, что вся металлочерепица исчезла, из-за чего интерьер дома оказался незащищен.

«Фактически крыши нет, вот взяли и украли! И под снегом, дождем все это начало пропадать, гнить», — рассказал актер. Он добавил, что в результате пришлось снести весь второй этаж. Пострадавшая часть дома до сих пор достраивается.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский построил новый дом.