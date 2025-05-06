Стало известно о новом доме Боярского

NEWS.ru: Михаил Боярский построил новый дом

Народный артист РСФСР Михаил Боярский построил новый дом для себя и семьи. Об этом стало известно из беседы коллеги артиста, актера Ивана Краско и NEWS.ru.

Краско отметил, что планирует навестить оказавшегося на больничном Боярского в ближайшее время. «Говорят, Миша там отличный дом построил! Вот и загляну на новоселье», — заявил он.

Краско назвал коллегу «деловитым, крепким хозяином». По его словам, гости всегда уходят от Боярских с угощением. Актер добавил, что в прошлом Боярский хотел купить его дачу, однако Краско отказался от сделки, так как на дачу любят приезжать его родные.

Ранее Боярский рассказал о своем самочувствии после приостановки спектакля с его участием. Он отметил, что чувствует себя «очень посредственно» и сейчас лечится дома.