Раскрыто самочувствие Боярского на фоне отмены спектаклей с его участием

Михаил Боярский сообщил, что вернется на сцену после курса лечения

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии после приостановки спектакля с его участием. Его слова приводит «Абзац».

«Чувствую себя пока очень посредственно», — сообщил Боярский. Актер добавил, что лечится дома и после выздоровления вернется на сцену, когда врачи дадут на это разрешение.

19 апреля стало известно, что Боярского госпитализировали после падения с высоты нескольких метров во время спектакля. Артист оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции. Сообщалось, что в результате падения он сломал ребра, но обратился к врачам лишь через несколько дней. 5 мая театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге объявил об отмене показов спектакля «В этом милом старом доме» из-за плохого самочувствия актера.