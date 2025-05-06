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10:23, 6 мая 2025Культура

Раскрыто самочувствие Боярского на фоне отмены спектаклей с его участием

Михаил Боярский сообщил, что вернется на сцену после курса лечения
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии после приостановки спектакля с его участием. Его слова приводит «Абзац».

«Чувствую себя пока очень посредственно», — сообщил Боярский. Актер добавил, что лечится дома и после выздоровления вернется на сцену, когда врачи дадут на это разрешение.

19 апреля стало известно, что Боярского госпитализировали после падения с высоты нескольких метров во время спектакля. Артист оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции. Сообщалось, что в результате падения он сломал ребра, но обратился к врачам лишь через несколько дней. 5 мая театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге объявил об отмене показов спектакля «В этом милом старом доме» из-за плохого самочувствия актера.

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