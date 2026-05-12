Бывший СССР
04:06, 12 мая 2026

Украинцам предложили пересмотреть понимание «победы»

Телеведущий Дроздов: Территории не должны быть вопросом «победы» Украины
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Львовский телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала «Анализируй» предложил украинцам пересмотреть понимание «победы», отметив, что территориальный вопрос вообще не должен подниматься в этом контексте.

«Капитуляции России не будет никогда. Победой не будет возвращение границ 1991. Этого не будет никогда. Тогда снимите эту тему вообще!» — призвал журналист.

Дроздов добавил, что Украине пора перестать обижаться на президента США Дональда Трампа, который говорит, что страна практически потерпела военное поражение, поскольку тот апеллирует к ныне принятым категориям «победы» и «проигрыша».

«Нам нужно победой назвать что-то другое», — резюмировал Дроздов.

Ранее американский лидер признал, что Украина в ходе вооруженного конфликта продолжает терять территории.

