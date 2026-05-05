Трамп высказался о потере Украиной территорий

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп признал, что Украина в ходе вооруженного конфликта продолжает терять территории. Он высказался об этом в интервью телеканалу Salem News Channel.

«Они [украинская сторона] теряют территории», — заявил глава Белого дома.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что Киев ведет боевые действия только благодаря оружию, которое США продает союзникам по Североатлантическому альянсу (НАТО) за деньги европейцев. До этого кипрский журналист Алекс Христофору указал на то, что хамство президента Украины Владимира Зеленского вынудило США задерживать поставки оружия Вооруженным силам республики (ВСУ).

