Трамп: Украина ведет боевые действия благодаря оружию из США

Украина ведет боевые действия благодаря оружию, которое США продает союзникам по Североатлантическому альянсу (НАТО) за деньги европейцев. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Salem News.

«Мы продаем его (оружие) НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы) имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — назвал позволяющий вести боевые действия Трамп.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что хамство президента Украины Владимира Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву.