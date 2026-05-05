Мир
02:24, 5 мая 2026

Трамп назвал позволяющий Украине вести боевые действия фактор

Евгений Силаев
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Украина ведет боевые действия благодаря оружию, которое США продает союзникам по Североатлантическому альянсу (НАТО) за деньги европейцев. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Salem News.

«Мы продаем его (оружие) НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы) имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — назвал позволяющий вести боевые действия Трамп.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что хамство президента Украины Владимира Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву.

