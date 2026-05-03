07:11, 3 мая 2026Мир

В ЕС рассказали о мести Трампа Зеленскому за хамство

Христофору: США задерживают поставки оружия Украине из-за хамства Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Javad Parsa / Reuters

Хамство президента Украины Владимира Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву. На это указал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«США предупредили своих партнеров о задержках поставках оружия для Киева в то самое время, когда Зеленский резко нахамил президенту [США Дональду] Трампу. Это странно, да? Сразу после истерики и угроз оружие резко кончилось», — сказал Христофору.

Он отметил, что Зеленский выступает с негативными высказываниями в отношении Трампа, забывая о том, что американский лидер обидчив и злопамятен. Как считает Христофору, представители США, вероятно, обоснуют задержки войной с Ираном, однако он убежден, что истинная причина в том, что «Трамп просто мстит за критику».

Ранее газета Politico писала, что Зеленский отчаялся добиться поддержки Трампа и сменил стратегию.

