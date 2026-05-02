На Западе высказались об отчаянии Зеленского из-за Трампа

Politico: Зеленский отчаялся добиться поддержки Трампа и сменил стратегию

Владимир Зеленский отчаялся убедить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поддержать Киев в конфликте с Россией. В связи с этим он решил разработать новую стратегию, пишет Politico.

«Владимир Зеленский, который в течение последнего года добивался поддержки Трампа, похоже, отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными в конфликт и вместо этого разрабатывает стратегию действий без их участия», — написано в статье.

В материале указано, что многие украинцы разочаровались в США. При этом сам Зеленский стал более осторожен в отношении к Вашингтону.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскритиковал президента США за недостаточное принуждение украинского лидера Владимира Зеленского к миру. Он отметил, что из-за бездействия американцев украинский президент спокойно заявляет, что «Трамп ему не указ, а Украине — не гарант».

До этого Зеленский отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке фокус Вашингтона сместился. По словам Зеленского, нельзя откладывать решение украинского кризиса.

