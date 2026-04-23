23:28, 23 апреля 2026

На Украине раскритиковали Трампа за недостаточное принуждение Зеленского к миру

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале раскритиковал президента США Дональда Трампа за недостаточное принуждение украинского лидера Владимира Зеленского к миру.

«Если взять и скопом оценить все то, что Трамп реально предпринял на украинском направлении для принуждения Зеленского к миру, то почти ничего и не найдется», — посетовал парламентарий.

Он отметил, что из-за бездействия американцев украинский президент спокойно заявляет, что «Трамп ему не указ, а Украине — не гарант».

Ранее Зеленский отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке фокус Вашингтона сместился. По словам Зеленского, нельзя откладывать решение украинского кризиса.

