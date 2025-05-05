Спектакль с Боярским отменили до конца сезона

Театр Ленсовета отменил все показы спектакля с Боярским из-за его самочувствия

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге объявил об отмене показов спектакля «В этом милом старом доме» из-за плохого самочувствия главной звезды постановки — Михаила Боярского. Об этом сообщает Telegram-канал учреждения.

Все показы спектакля до конца театрального сезона поставлены на паузу, чтобы Боярский смог восстановить свое здоровье.

«Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость. Однако все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому вынуждены поставить показы спектакля на стоп», — говорится в публикации.

Известно, что 9 мая вместо «В этом милом старом доме» на сцене театра пройдет спектакль «Без вины виноватые». О следующих заменах пресс-служба обещала сообщить в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что Боярского выписали из больницы после падения во время репетиции. Врачи рекомендовали артисту не торопиться возвращаться на сцену и сначала завершить процесс реабилитации.