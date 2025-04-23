Боярского выписали из больницы после падения во время репетиции

Актера Михаила Боярского выписали из больницы после падения на сцене

Советского и российского актера, певца и музыканта Михаила Боярского выписали из больницы. Об этом сообщили в театре имени Ленсовета, пишет РИА Новости.

«Мы надеемся, что он примет участие в ближайших спектаклях», — сказала собеседница агентства.

Ранее жена исполнителя Лариса Луппиан сообщила, что Боярский оказался в больнице из-за риска развития пневмонии после травмы.

14 апреля актер оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции. Ему сделали укол обезболивающего, после чего он вернулся на сцену. К врачам Боярский обратился спустя два дня.