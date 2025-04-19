Михаила Боярского госпитализировали после падения. Артист получил травмы и нуждается в операции

Михаила Боярского госпитализировали с травмами и ушибами после падения в театре

Советского и российского актера, певца и музыканта Михаила Боярского госпитализировали после падения с высоты нескольких метров во время спектакля.

По данным Telegram-канала Shot, артист оступился за кулисами и упал на спину 14 апреля во время репетиции. Боярскому сделали укол обезболивающего, после чего он вернулся на сцену. К врачам актер обратился только спустя два дня. В настоящее время он находится в больнице с травмами и ушибами.

Михаил Сергеевич не заметил, что сломал ребра после падения и пошел к врачу только после того, как стало совсем плохо Сергей Боярский Сын Михаила Боярского, глава комитета Госдумы по информполитике

Боярскому предстоит операция

Музыканту предстоит операция по стабилизации позвонков. Медики диагностировали артисту сочетанную травму груди и позвоночника, а также компрессионные переломы, закрытую травму грудной клетки и ушиб легкого.

По данным Telegram-канала Shot, актер чувствует себя нормально и восстанавливается. Врачи порекомендовали ему некоторое время отдохнуть и восстановить силы.

По словам сына артиста, через неделю Боярский отправится домой, так как не видит себя вне сцены в течение долгого времени. Ему предлагали пройти лечение и отдохнуть в санатории, но он от всего отказался. Боярский-младший добавил, что актер не планирует бросать курить, чтобы поправиться.

Жена Боярского рассказала о состоянии артиста

Супруга Боярского Лариса Луппиан в беседе с 78.ru рассказала о состоянии артиста после госпитализации. По ее словам, информация о падении с трехметровой высоты фейковая.

За кулисами театра он споткнулся, упал и сломал ребро. Но уже все хорошо. Чувствует себя нормально, боли нет сильной Лариса Луппиан Жена Михаила Боярского

Луппиан также добавила, что в настоящее время артист находится на больничном, но в скором времени вернется на сцену.

В Театре имени Ленсовета, в свою очередь, сообщили, что Боярский не принимает участия в спектакле «Ромео и Джульетта» из-за болезни. «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», — говорится в сообщении.

Боярского госпитализировали в январе

Об экстренной госпитализации актера в Санкт-Петербурге стало известно 10 января. Источники сообщали, что артиста доставили в больницу на скорой помощи. По данным Telegram-канала Shot, звезда советских фильмов про мушкетеров находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Отмечалось, что причиной госпитализации Боярского стала ишемическая болезнь сердца.

Однако позже сын народного артиста России Сергей выступил с опровержением новостей о том, что Боярского экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. По его словам, актер находился в больнице на плановом обследовании. Он добавил, что его здоровью ничего не угрожает.

Сам Боярский спустя три дня вышел на сцену. Артист сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовета в Санкт-Петербурге.