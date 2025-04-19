Михаила Боярского госпитализировали после падения. Артист получил травмы и нуждается в операции

Советского и российского актера, певца и музыканта Михаила Боярского госпитализировали после падения с высоты нескольких метров во время спектакля.
По данным Telegram-канала Shot, артист оступился за кулисами и упал на спину 14 апреля во время репетиции. Боярскому сделали укол обезболивающего, после чего он вернулся на сцену. К врачам актер обратился только спустя два дня. В настоящее время он находится в больнице с травмами и ушибами.
Михаил Сергеевич не заметил, что сломал ребра после падения и пошел к врачу только после того, как стало совсем плохо
Боярскому предстоит операция
Музыканту предстоит операция по стабилизации позвонков. Медики диагностировали артисту сочетанную травму груди и позвоночника, а также компрессионные переломы, закрытую травму грудной клетки и ушиб легкого.
По данным Telegram-канала Shot, актер чувствует себя нормально и восстанавливается. Врачи порекомендовали ему некоторое время отдохнуть и восстановить силы.
По словам сына артиста, через неделю Боярский отправится домой, так как не видит себя вне сцены в течение долгого времени. Ему предлагали пройти лечение и отдохнуть в санатории, но он от всего отказался. Боярский-младший добавил, что актер не планирует бросать курить, чтобы поправиться.
Жена Боярского рассказала о состоянии артиста
Супруга Боярского Лариса Луппиан в беседе с 78.ru рассказала о состоянии артиста после госпитализации. По ее словам, информация о падении с трехметровой высоты фейковая.
За кулисами театра он споткнулся, упал и сломал ребро. Но уже все хорошо. Чувствует себя нормально, боли нет сильной
Луппиан также добавила, что в настоящее время артист находится на больничном, но в скором времени вернется на сцену.
В Театре имени Ленсовета, в свою очередь, сообщили, что Боярский не принимает участия в спектакле «Ромео и Джульетта» из-за болезни. «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», — говорится в сообщении.
Боярского госпитализировали в январе
Об экстренной госпитализации актера в Санкт-Петербурге стало известно 10 января. Источники сообщали, что артиста доставили в больницу на скорой помощи. По данным Telegram-канала Shot, звезда советских фильмов про мушкетеров находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Отмечалось, что причиной госпитализации Боярского стала ишемическая болезнь сердца.
Однако позже сын народного артиста России Сергей выступил с опровержением новостей о том, что Боярского экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. По его словам, актер находился в больнице на плановом обследовании. Он добавил, что его здоровью ничего не угрожает.
Сам Боярский спустя три дня вышел на сцену. Артист сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовета в Санкт-Петербурге.