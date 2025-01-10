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13:35, 10 января 2025Культура

Боярского экстренно госпитализировали

Актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актер и певец Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, сейчас звезда советских фильмов про мушкетеров находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Причиной госпитализации Боярского стала ишемическая болезнь сердца. Врачи стабилизируют состояние народного артиста.

В больницу Михаила доставили на скорой помощи.

В конце 2023 года стало известно, что Боярского госпитализировали с инфарктом. Однако уже под Новый год артист выписался из больницы, получив необходимое лечение.

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