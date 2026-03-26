08:00, 26 марта 2026Россия

18-летнего Адама Кадырова сняли на видео с офицерскими погонами

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

18-летний секретарь Совета безопасности Чечни, сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам появился на публике с погонами офицера, и его сняли на видео. Кадры опубликовал сам Кадыров-старший.

На выложенном им видео Адам Кадыров запечатлен на совещании чеченских силовиков в камуфляже расцветки «флора» с одной звездой среднего размена на погонах, что может соответствовать званию майора. На форме написано слово Dustum (в переводе с языка дари — призыв «друзья», позывной Рамзана Кадырова в юности, который взял и его сын), а к груди приколоты награды.

О присвоении воинского звания Кадырову-младшему ранее не сообщалось. Известно, что он неоднократно получал награды Росгвардии, среди которых — медаль ведомства «За боевое отличие».

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров выступил в Совбезе Чечни на фоне слухов о ДТП.

