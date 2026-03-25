Адам Кадыров выступил в Совбезе Чечни на фоне слухов о ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео совещания с участием сына — Адама Кадырова — на фоне слухов о ДТП, в которое тот якобы попал в середине января. Кадры опубликованы в Telegram-канале политика.

Адам Кадыров выступил с докладом на заседании Совета безопасности Чеченской Республики. Он возглавляет это ведомство с апреля 2025 года.

О возможном ДТП с участием Адама Кадырова сообщалось 17 января. Тогда же стало известно, что «летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву.

Рамзан Кадыров называл сообщения о ДТП вбросами и показывал видео с «воскресшим» сыном.