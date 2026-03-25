21:55, 25 марта 2026

Адам Кадыров выступил в Совбезе Чечни на фоне слухов о ДТП

Адам Кадыров выступил в Совете безопасности Чечни на фоне слухов о ДТП
Марина Совина
Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео совещания с участием сына — Адама Кадырова — на фоне слухов о ДТП, в которое тот якобы попал в середине января. Кадры опубликованы в Telegram-канале политика.

Адам Кадыров выступил с докладом на заседании Совета безопасности Чеченской Республики. Он возглавляет это ведомство с апреля 2025 года.

О возможном ДТП с участием Адама Кадырова сообщалось 17 января. Тогда же стало известно, что «летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву.

Рамзан Кадыров называл сообщения о ДТП вбросами и показывал видео с «воскресшим» сыном.

    Последние новости

    Иран угрожает перекрыть еще один стратегически важный пролив. Это может запустить цепочку шокирующих для мировой экономики ударов

    В МИД Ирана резко высказались о переговорах с США

    В ЕС решили отомстить Венгрии за позицию по кредиту Украине

    Путин пожаловался на «тупые вещи» в кино

    Кулеба назвал следующего президента Украины

    МИД России предупредил об угрозе из-за действий США и Израиля

    Орбан жестко высказался об Украине

    Зеленский рассказал о требовании США для получения гарантий безопасности

    Адам Кадыров выступил в Совбезе Чечни на фоне слухов о ДТП

    Зеленский предупредил об операции России против Украины

