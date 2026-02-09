Кадыров прокомментировал слухи о ДТП с участием его сына

Рамзан Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым прокомментировал слухи о ДТП с участием его сына Адама. Об этом сообщает ТАСС.

Политик назвал вбросом информацию об аварии. По его словам, с помощью искусственного интеллекта можно всех обмануть. «По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — отметил глава Чечни.

О возможном ДТП сообщалось 17 января. Тогда же стало известно, что «летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву. На это указывали данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24.

На фоне появления слухов об Адаме Кадырове краснодарский депутат Сергей Климов выкладывал картинку, на которой изображен разбитый «Гелендваген», из которого высыпались ордена и медали. Позже ему пришлось оправдываться.