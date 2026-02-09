Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:40, 9 февраля 2026Россия

Кадыров прокомментировал слухи о ДТП с участием его сына

Рамзан Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына Адама
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым прокомментировал слухи о ДТП с участием его сына Адама. Об этом сообщает ТАСС.

Политик назвал вбросом информацию об аварии. По его словам, с помощью искусственного интеллекта можно всех обмануть. «По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — отметил глава Чечни.

О возможном ДТП сообщалось 17 января. Тогда же стало известно, что «летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву. На это указывали данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24.

На фоне появления слухов об Адаме Кадырове краснодарский депутат Сергей Климов выкладывал картинку, на которой изображен разбитый «Гелендваген», из которого высыпались ордена и медали. Позже ему пришлось оправдываться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    В Госдуме оценили Олимпиаду фразой «там все через заднее место»

    Кличко предостерег Зеленского от «следования повестке Путина»

    На Западе назвали виновного в тяжелом энергокризисе на Украине

    ВС России атаковали АЗС в украинском городе

    Губернатор одного округа предложил импортировать девственниц для повышения рождаемости

    На Украине ликвидировали офицера спецназа СБУ

    Россиянам предложили к покупке шорты с дырой на ягодицах за 45 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok