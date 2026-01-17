Реклама

08:02, 17 января 2026Россия

«Летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву

Марина Совина
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В Грозный прибыл самолет, который используется МЧС России в качестве «летающего госпиталя». На это указывают данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24.

В течение дня судно Ан-148-100ЕМ вылетело обратно в Москву и приземлилось аэропорту Внуково в 01:10. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Первый «летающий госпиталь» появился в России в 2013 году. Модуль на борту Ан-148 оснащен новейшим медицинским оборудованием, которое позволяет в полете контролировать состояние пострадавшего и проводить терапевтические процедуры. В том же году ожидалось, что МЧС получит второй «летающий госпиталь».

