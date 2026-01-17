Депутат на фоне слухов об Адаме Кадырове выложил картинку с разбитым «геликом» и орденами

Депутат Краснодарской городской думы Сергей Климов на фоне слухов о якобы попавшем в серьезную аварию сыне главы Чечни Адаме Кадырове выложил картинку с разбитым «геликом», из которого высыпалось множество орденов. Картинка опубликована в канале Климова в Telegram.

На изображении, которое опубликовал Климов и, предположительно, сгенерировала нейросеть, разбитый автомобиль стоит возле дерева, и из открытой двери выпадают ордена. «Все совпадения случайны», — подписал картинку он.

На то что изображение может быть связано с новостями об Адаме Кадырове могут указывать следующие публикации в блоге Климова, в которых он оправдывается за публикацию.

Чеченские каналы, которые близки к Рамзану Кадырову, написали, что ДТП фейк, а значит и картинка просто рофл. Но если он реально попал в ДТП, я желаю ему скорейшего выздоровления! Сергей Климов

При этом Климов заявил, что считает большое количество наград у Адама Кадырова «реально кринжем».

Ранее сегодня, 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, на кадрах которого запечатлен его сын. Эту публикацию также связали с сообщениями о ДТП с Адамом Кадыровым. Также сегодня сообщалось, что «летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву. На это указывали данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24.