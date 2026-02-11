«"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram показал кадры ужина с сыном Адамом, который занимает пост секретаря Совета безопасности республики.

На видео также присутствует помощник главы Чечни Висмурад Алиев, все трое сидят за столом, накрытым сладостями, и беседуют по-чеченски.

Поздний ужин с дорогим братом, помощником главы Чеченской Республики Висмурадом Алиевым и секретарем Совета безопасности Адамом Кадыровым, «воскресшим» вопреки последним вбросам Рамзан Кадыров глава Чечни

Адам вновь появился на видео на фоне слухов о серьезной аварии с его участием.

Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына Адама

9 февраля Рамзан Кадыров на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым прокомментировал слухи о ДТП с участием его сына Адама.

Политик отметил, что по стране произошло 128 тысяч аварий, жертвами которых стали 13 009 человек.

Но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях Рамзан Кадыров глава Чечни

По его словам, с помощью искусственного интеллекта можно всех обмануть.

После появления слухов о ДПТ появилось несколько видеозаписей

17 января Кадыров опубликовал видео с совещания с командирами силовых ведомств республики, на котором присутствовал его сын.

Глава Чечни также заявил, что Адаму Кадырову вручили золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции.

21 января Адам Кадыров был показан в компании главы ОМВД России по Гудермесскому району Исхака Чалаева.

Telegram-канал «Чечня сегодня» перевел диалог силовика и сына Кадырова: «"Адам, мы в Шира-Бена?" (...) "Да. Ахмат — сила"». Когда было снято видео, — неизвестно.

Шира-Бена — культурно-этнографический комплекс близ села Беной Ножай-Юртовского района. 14 января из этой же местности в прямой эфир выходил Кадыров-старший. На видео он опровергал свою госпитализацию. Судя по кадрам ЧГТРК «Грозный», в тот день в Шира-Бена находился и Адам Кадыров.

О возможном ДТП сообщалось 17 января. Тогда же стало известно, что «летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву. На это указывали данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24.

На фоне появления слухов об Адаме Кадырове краснодарский депутат Сергей Климов выкладывал картинку с изображением разбитого «Гелендвагена», из которого высыпались ордена и медали. Позже ему пришлось оправдываться: «Картинка — просто рофл. Если он реально попал в ДТП, я желаю ему скорейшего выздоровления!»

