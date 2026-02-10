Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
22:42, 10 февраля 2026Россия

Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram показал кадры ужина с сыном Адамом, который занимает пост секретаря Совета безопасности республики.

На видео также присутствует помощник главы Чечни Висмурад Алиев, все трое сидят за столом, накрытым сладостями, и беседуют по-чеченски.

«Поздний ужин с дорогим братом, помощником главы Чеченской республики Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности Адамом Кадыровым, "воскресшим" вопреки последним вбросам», — прокомментировал кадры Рамзан Кадыров.

Адам вновь появился на видео на фоне слухов о возможном серьезной аварии с его участием.

О возможном ДТП сообщалось 17 января. Тогда же стало известно, что «летающий госпиталь» МЧС одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву. На это указывали данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24.

На фоне появления слухов об Адаме Кадырове краснодарский депутат Сергей Климов выкладывал картинку, на которой изображен разбитый «Гелендваген», из которого высыпались ордена и медали. Позже ему пришлось оправдываться: «Картинка — просто рофл. Если он реально попал в ДТП, я желаю ему скорейшего выздоровления!»

