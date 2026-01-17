Кадыров выложил видео со своим сыном Адамом и сообщил новость о нем. Это произошло на фоне слухов о серьезном ДТП с его кортежем

Кадыров показал видео с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его участием

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с командирами силовых ведомств республики, на котором присутствовал его сын, секретарь Совета Безопасности ЧР Адам Кадыров. Кадры появились на фоне слухов о крупном ДТП в Грозном с участием кортежа Кадырова-младшего. Официального подтверждения информации о происшествии, а также комментариев властей нет.

Адам Кадыров получил медаль за защиту Запорожской АЭС

В публикации Рамзана Кадырова говорится, что в ходе совещания обсуждалась подготовка к выборам в республике, обеспечение безопасности на время их проведения, профилактика борьбы с экстремизмом, а также работа чеченских подразделений в зоне проведения специальной военной операции.

Запорожская АЭС. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

«В ходе совещания Адам Кадыров обратил внимание на необходимость усиления взаимодействия между правоохранительными органами и ведомствами. Обеспечение безопасности в ходе выборов в ЧР является одной из приоритетных задач», — сообщил Кадыров-старший.

Он также заявил, что Адаму Кадырову вручили золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции.

Накануне анонимные источники сообщили, что Адам Кадыров попал в серьезное ДТП

Ряд Telegram-каналов со ссылкой на анонимные источники 16 января сообщили, что в Грозном произошло крупное ДТП с участием кортежа Адама Кадырова. Позже, согласно данным портала по отслеживанию полетов Flightradar24, в Чечню прибыл самолет, который используется МЧС России в качестве «летающего госпиталя». Он направился в Москву и приземлился в аэропорту Внуково в 01:10.

Утверждалось, что в кортеже, попавшем в ДТП, также передвигался чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев, который, согласно неподтвержденным сообщениям, мог не выжить. Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев отреагировал на эти публикации. «С Чимаевым все в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их», — призвал он.