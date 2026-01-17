Реклама

Спорт
17:07, 17 января 2026Спорт

В Чечне отреагировали на информацию о гибели чемпиона UFC Чимаева в ДТП в Грозном

Президент «Ахмата» опроверг информацию о гибели бойца Чимаева в ДТП в Грозном
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев отреагировал на информацию о гибели чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева в ДТП в Грозном. Его слова приводит РИА Новости.

Бичуев опроверг эти данные. «С Чимаевым все в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их», — заявил он.

Информация о возможной смерти Чимаева в ДТП в Грозном распространилась в соцсетях вечером 16 января. Также сообщалось, что в ДТП пострадал сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. После этого Кадыров-старший опубликовал видео, на котором запечатлены кадры рабочей встречи с участием его сына.

31-летний Чимаев — уроженец Чечни, в данный момент представляющий Объединенные Арабские Эмираты. Боец дружит с Кадыровым, он неоднократно получал от главы республики дорогие подарки.

