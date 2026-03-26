07:45, 26 марта 2026Силовые структуры

Россиянин получил девять лет колонии за перевод двух тысяч рублей

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Забайкальском крае осудили мужчину за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

Как установил суд, в период с апреля по ноябрь 2020 года мужчина, разделяя идеологию запрещенной в России международной террористической организации, через банковские приложения совершил 18 переводов на ее счета. Общая сумма составила две тысячи рублей.

Его противоправная деятельность выявлена сотрудниками ФСБ, после чего мужчина заключен под стражу.

2-й Восточный окружной суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а также конфисковал в доход государства 17 тысяч рублей и телефон использованный для совершения преступления.

Ранее сообщалось, что российский подросток спланировал теракт в православном храме.

