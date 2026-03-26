Россиянин получил девять лет колонии за перевод двух тысяч рублей

В Забайкальском крае осудили мужчину за финансирование терроризма

В Забайкальском крае осудили мужчину за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ.

Как установил суд, в период с апреля по ноябрь 2020 года мужчина, разделяя идеологию запрещенной в России международной террористической организации, через банковские приложения совершил 18 переводов на ее счета. Общая сумма составила две тысячи рублей.

Его противоправная деятельность выявлена сотрудниками ФСБ, после чего мужчина заключен под стражу.

2-й Восточный окружной суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а также конфисковал в доход государства 17 тысяч рублей и телефон использованный для совершения преступления.

