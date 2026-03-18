Российский подросток спланировал теракт в православном храме

В Уфе подросток планировал теракт в православном храме с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС.
Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего 2009 года рождения. Он является сторонником запрещенной в России международной террористической организации, его завербовал через мессенджер пользователь под псевдонимом Мансур аль-Украини, проживающий на территории Украины.
При обыске у задержанного нашли экстремистскую литературу, символику террористов и инструкцию по изготовлению бомб и совершения терактов.
Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к террористической деятельности») и 205.5 («Участие в террористической организации»), отметила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
По ее словам, 16-летний житель Уфы также вербовал старшеклассников в террористическую деятельность. Он проводил с ними агитационные беседы, убеждал знакомых присоединиться к нему, а в своем аккаунте в соцсети публиковал комментарии с публичным оправданием терроризма.
Решается вопрос о заключении под стражу задержанного.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 17-летнему жителю города Белово предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма.