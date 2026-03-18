09:50, 18 марта 2026

Российский подросток спланировал теракт в православном храме

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Уфе подросток планировал теракт в православном храме с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего 2009 года рождения. Он является сторонником запрещенной в России международной террористической организации, его завербовал через мессенджер пользователь под псевдонимом Мансур аль-Украини, проживающий на территории Украины.

При обыске у задержанного нашли экстремистскую литературу, символику террористов и инструкцию по изготовлению бомб и совершения терактов.

Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к террористической деятельности») и 205.5 («Участие в террористической организации»), отметила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, 16-летний житель Уфы также вербовал старшеклассников в террористическую деятельность. Он проводил с ними агитационные беседы, убеждал знакомых присоединиться к нему, а в своем аккаунте в соцсети публиковал комментарии с публичным оправданием терроризма.

Решается вопрос о заключении под стражу задержанного.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 17-летнему жителю города Белово предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма.

    Последние новости

    В США заявили о беспрецедентном предложении Ирану по урану. Что об этом известно?

    Иран стал отрицать нанесение ударов по гражданской инфраструктуре соседних стран

    Алиев обсудил с Мерцем влияние войны Ирана и США на постсоветский регион

    Юноша неожиданно разбогател на 43,3 миллиона рублей по дороге на работу

    Российский турист описал поездку в Индию фразой «живут в таких условиях и не жалуются»

    Российский подросток рассказал о вербовке в ИГИЛ

    Последствия попадания дрона ВСУ в российскую многоэтажку сняли на видео

    Решившим уничтожить российский суд иностранцам вынесли приговор

    Захарова предложила Макрону два сценария отставки

    Импорт одежды из США в Россию подскочил до максимума

    Все новости
