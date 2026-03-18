07:34, 18 марта 2026

Платная реакция под постом сделала российского подростка спонсором террористов

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Кемеровской области 17-летнему жителю города Белово предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, юноша оказался спонсором террористом поскольку с ноября по декабрь 2025 года изучая посты признанной террористической и запрещенной в России организации переводил деньги через свой аккаунт при помощи платных реакций. Подобные действия заметили сотрудники регионального управления ФСБ. Теперь молодой человек задержан и находится под домашним арестом.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы»,- отметили в СК.

Ранее в Республике Дагестан в отношении местного жителя, собиравшего криптовалюту возбудили уголовное дело за финансирование террористов.

