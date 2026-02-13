Россиянин собрал криптовалюту для террористов и попался ФСБ

Жителя Дагестана задержали за сбор криптовалюты террористам

В Республике Дагестан в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за финансирование террористов. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, находясь в Турции, мужчина в одной из соцсетей организовал сбор средств на свой криптовалютный кошелек и, получив свыше 188 тысяч турецких лир, направил их незаконным вооруженным формированиям. Уголовное дело возбуждено по статье о содействие террористической деятельности. Следственные действия для установления всех обстоятельств дела продолжаются.

