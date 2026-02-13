Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 13 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин собрал криптовалюту для террористов и попался ФСБ

Жителя Дагестана задержали за сбор криптовалюты террористам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Республике Дагестан в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за финансирование террористов. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, находясь в Турции, мужчина в одной из соцсетей организовал сбор средств на свой криптовалютный кошелек и, получив свыше 188 тысяч турецких лир, направил их незаконным вооруженным формированиям. Уголовное дело возбуждено по статье о содействие террористической деятельности. Следственные действия для установления всех обстоятельств дела продолжаются.

Ранее суд огласил приговор в отношении 39-летнего хакера из России, который работал на украинское киберподразделение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Госдуме призвали ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ

    Центробанк повысил прогноз роста цен в России

    Украина бросила против российских войск технику с дурной славой

    Защищенность Су-57М от ракет повысили

    Раскрыт план Европы по отмыву денег

    Россиянам предложили кольцо-сосиску к 14 февраля

    Ребенок пропал по дороге домой из школы в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok