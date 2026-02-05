Российского хакера поймали на госизмене

Хакер Смирнов получил 16 лет колонии и штраф за кибератаки на Россию

Суд огласил приговор в отношении 39-летнего хакера из России, который работал на украинское киберподразделение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Смирнова А.П. признали виновным по трем статьям уголовного кодекса, включая госизмену. Его приговорили к 16 годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Как установил суд, мужчина вступил в Telegram-сообщество запрещенной в РФ террористической организации, которая действовала в интересах украинской разведки. По заданию куратора он осуществлял хакерские атаки на информационные ресурсы России, используя вредоносное программное обеспечение. Действия Смирнова нарушили работоспособность объектов критической информационной инфраструктуры.

Ранее в Москве суд приговорил хакера Артема Хорошилова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 21 году колонии за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и DDoS-атаку на объекты «Почты России».