13:29, 4 декабря 2025Силовые структуры

В России осужден хакер-террорист по делу об атаках на информационную инфраструктуру

Хакер Хорошилов получил 21 год колонии по делу о DDoS-атаках
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил хакера Артема Хорошилова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 21 году колонии за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и DDoS-атаку на объекты «Почты России». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в августе 2022 года он связался с представителями подконтрольной спецслужбам Украины хакерской группировки и провел DDoS-атаки на сайты в ИТКС Интернет АО «Почта России». Кроме того, он перечислил иностранным фондам, занимающимся финансированием военных формирований Украины, около 690 тысяч рублей в виде денег и криптовалюты. Также установлено, что осужденный планировал подорвать железную дорогу, по которой российские войска перевозят военные грузы.

14 апреля Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

