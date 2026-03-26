08:28, 26 марта 2026

Раскрыто реальное отношение Мелании Трамп к жене Зеленского

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Политолог Владимир Скачко раскрыл реальное отношение супруги президента США Дональда Трампа Мелании к жене Владимира Зеленского Елене. Эксперт прокомментировал в разговоре с aif.ru инцидент, случившийся на саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» в Вашингтоне.

«Мелания — холодная и сдержанная дама. И вот трудно разобрать: эта брезгливая маска превосходства, с которой она смотрит на всех, кто копошится в ее предбаннике, или она с трудом сдерживает презрение к таким, как Зеленские», — выразил мнение политолог. При этом Скачко обратил внимание на то, что супруга американского лидера никогда не демонстрировала особую теплоту и эйфорию, когда на мгновения пересекалась с «женой короля попрошаек».

«Мелания Трамп поэтому и избегает с Зеленской встреч, так как не считает ее кем-то особо значимым, как и самого главу киевского режима. (...) Мелания Трамп из тех первых леди, которые позволяют себе показывать пренебрежение к тем людям, которых они считают ничтожествами», — высказался эксперт.

Ранее эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова рассказала, что Зеленская могла болезненно отнестись к инциденту с Меланией Трамп. Было посчитано, что супруга президента США присутствовала на мероприятии всего семь минут.

