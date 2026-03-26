Японские военные впервые после Второй мировой высадятся в одной стране

Японские военные впервые после Второй мировой высадятся на Филиппинах

Сухопутные войска Японии впервые после Второй мировой войны примут полноценное участие в военных учениях на Филиппинах. Как сообщает Bloomberg, около 300 военнослужащих Сил самообороны прибудут в страну в апреле для совместных маневров с армией США и Филиппин.

«Они впервые примут участие в учениях», — заявил представитель филиппинской армии Луи Дема-ала. До этого Япония присутствовала на подобных маневрах лишь в качестве наблюдателя или оказывала техническую поддержку.

Командующий вооруженными силами Филиппин Ромео Браунер-младший назвал событие историческим: «После 1945 года впервые на филиппинской земле снова окажутся японские боевые части. Тогда мы были по разные стороны баррикад, но теперь мы на одной стороне».

В учениях также примет участие Австралия. Решение Токио углубить военное сотрудничество с Манилой происходит на фоне роста напряженности в отношениях обеих стран с Китаем.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News назвал Японию лучшим союзником США, чем НАТО. Он также раскритиковал Североатлантический альянс за нежелание поддержать Соединенные Штаты в разблокировке Ормузского пролива.

По словам политика, из-за конституционных ограничений Япония не может дать прямых гарантий, но в случае необходимости выступит на стороне Вашингтона.