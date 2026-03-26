Трамп не захотел называть войну войной

Виктория Кондратьева

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался называть конфликт с Ираном войной. Об этом сообщает CBS News.

«Я не буду использовать слово "война", потому что, как они говорят, использование этого слова может быть не лучшим вариантом», — пояснил хозяин Белого дома.

Трамп отметил, что слово «война» не нравится его республиканским избирателям. «Я буду использовать выражение "военная операция"», — добавил глава государства.

Трампу вручили новую премию. Американского лидера самым первым удостоили награды «Америка превыше всего».

    Последние новости

    Латвия выразила протест России из-за упавшего украинского дрона. Как и зачем беспилотники ВСУ оказались в небе стран НАТО?

    Плющенко призвал судей оценивать фигуристов жестче на внутрироссийский соревнованиях

    Поставки одного вида продукции из Европы в Россию упали до минимума

    В российской школе ученик устроил стрельбу по учительнице

    Украина ударила по решившему принять перемещенных из-за ВСУ тяжелобольных россиян региону

    На героя популярного мема напали вооруженные мужчины

    Неизвестные БПЛА атаковали турецкий танкер в Черном море

    Вэнс посетит Венгрию перед выборами Орбана

    Учительница несколько месяцев насиловала подростка и попалась из-за его тети

    УБИМ из России при наступлении заменит три боевые машины

    Все новости
