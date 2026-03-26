Трамп не захотел называть войну войной

CBS: Трамп отказался называть конфликт с Ираном войной

Президент США Дональд Трамп отказался называть конфликт с Ираном войной. Об этом сообщает CBS News.

«Я не буду использовать слово "война", потому что, как они говорят, использование этого слова может быть не лучшим вариантом», — пояснил хозяин Белого дома.

Трамп отметил, что слово «война» не нравится его республиканским избирателям. «Я буду использовать выражение "военная операция"», — добавил глава государства.

