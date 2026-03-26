Трампу вручили новую премию

04:46, 26 марта 2026

Республиканские конгрессмены вручили Трампу премию «Америка превыше всего»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп станет первым лауреатом новой премии «Америка прежде всего». О вручении главе государства новой награды объявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в ходе ежегодного ужина Национального республиканского комитета конгресса в Вашингтоне.

«Мы собираемся почтить его новой наградой, которую отныне будем вручать ежегодно. И именно он является достойным и подходящим первым лауреатом премии "Америка превыше всего". Мы не можем придумать лучшего названия для этой награды», — сказал он.

Статуэтка выполнена в виде золотого орла. По словам Джонсона, она является «вполне уместным символом новой золотой эпохи Америки».

Ранее сообщалось, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль. «Это позволит президенту США прибыть в Израиль на День независимости и получить государственную премию», — передает издание Ynet.

